Смартфон для дитини: за і проти. Думка Сергія Притули

Ведучий Нового каналу розповів, чи забороняє своїм дітям ґаджети

Сучасні діти не знають життя без електронних девайсів. Вони ще не вміють добре говорити, а вже вправно ковзають по екрану пальчиками. Але є й інша сторона медалі діджиталізації – залежність від ґаджетів, яка турбує дорослих. Не став виключенням ведучий Сергій Притула. Під час зйомок шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) він розповів, що вдома хоч і не забороняє електронні девайси, але намагається обмежувати віртуальне спілкування дітей.

– Доньці три роки, до телефону їй ще далеко. Раз на день на півгодини ми даємо їй планшет, тому що вона любить інтерактивні уроки англійської, – каже ведучий. – Зайвий раз не наймаємо репетиторів за страшні гроші – наша дитина у віці трьох років поступово наповнює свій словниковий запас. І це чудово!

А от зі старшим сином виникли проблеми.

– У Дмитра була залежність від ґаджетів, відверто кажучи, – зізнається Сергій. – Я не міг забрати в нього силою телефон, адже поважаю його право власності. Він придбав його за власні гроші, які збирав десь рік. Проте, через ґаджет у нас часто були непорозуміння. Тому запропонував зробити експеримент. Віддати телефон і подивитися, що зміниться. Він погодився. Усе літо дитина провела без телефону, і нічого страшного не сталося.

Під час навчального року Дмитрику не до смартфону. На уроках користуватися девайсом не можна, та й нема часу це робити.

Прем’єра реаліти «Діти проти зірок» – цієї осені на Новому каналі.

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