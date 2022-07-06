Андрій Бєдняков розіграв рукавички Олександра Усика

Зібрані кошти ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) витратив на закупівлю необхідних речей для жителів Харкова

Українські знаменитості вигадали чудовий спосіб збирати гроші на потреби української армії. Вони влаштовують аукціони у соцмережах. Актори розігрують вбрання своїх персонажів з улюблених українських фільмів. Артисти – одяг, в якому з’являлись на сцені. Гумористи та спортсмени за донати на ЗСУ готові віддати футболки легендарних футболістів з власних колекцій.

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Ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков не раз підтримував схожі ініціативи й розігрував у себе в Instagram футболки. І от він продав особливий лот – рукавички українського боксера-чемпіона Олександра Усика. З автографом! Аби взяти участь, потрібно було задонатити щонайменше 500 гривень. Зробили це аж 210 людей. Переможця обрали рандомно.

– У цьому розіграші ми загалом зібрали 191 тисячу 637 гривень для людей з Харкова, – розповідає телеведучий. – Я дуже вдячний за те, що ви робите! Продовжуємо допомагати одне одному. Це найголовніше зараз. Війне не скінчилася. Люди, на жаль, продовжують страждати.

Андрій Бєдняков розігрує рукавички Олександра Усика з автографом

Дівчина Олена, яка виграла рукавички українського чемпіона, брала участь чи не в кожному аукціоні, що влаштовував Андрій Бєдняков. У цьому розіграші вона задонатила 50 доларів. І фортуна їй усміхнулася!

– Дякую всім, хто брав участь і допомагав! – підсумував Андрій. – А головне, що ми вже відвезли допомогу для Харкова!