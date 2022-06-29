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«Нас «освободілі» від квартири»: Андрій Бєдняков – про свій будинок в Маріуполі

Андрій Бєдняков – про свій будинок в Маріуполі

Також ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався

Мужній український Маріуполь – рідне місто ведучого шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрія Бєднякова. Він зізнається, що до війни, хоч давно і переїхав до столиці, часто бував у Маріуполі. Відвідував рідних, відпочивав із друзями, гуляв вулицями міста, насолоджувався спогадами та пишався тим, як Маріуполь розвивається. А потім прийшли окупанти і зруйнували все, що з любов’ю будували люди. Так, школа Бєднкова залишилися тільки в спогадах учнів і вчителів – будівлі навчального закладу майже не існує.

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Андрій Бєдняков – про свій будинок в Маріуполі

– До війни моя школа була однією з найкращих, – розповів ведучий Нового каналу. – Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним резиновим покриттям. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти.

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Від підписників Андрій Бєдняков дізнався, що його будинку теж більше немає. Жителька Маріуполя, яка жила по сусідству з телеведучим, написала, що туди влучила бомба.

Андрій Бєдняков – про свій будинок в Маріуполі

– Будинок, де я виріс, знаходився за школою. Там була наша квартира. Чому «була»? Все просто. Влучання. Багатоповерхівка згоріла, – написав ведучий. – Нас «освободілі» від квартири.

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