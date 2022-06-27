Андрій Бєдняков розігрує рукавички Олександра Усика з автографом

Український боксер-чемпіон передав їх ведучому проекту Нового каналу «Де логіка?», аби зібрати кошти на допомогу для людей з Харківщини

Андрій Бєдняков оголосив про новий аукціон зі спортивним атрибутом! Цього разу це не футболка відомого футболіста, кілька з яких ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» розіграв з початку війни, а боксерські рукавички.

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– Я попросив в Олександра Усика його рукавички, він одразу погодився й віддав. І підписав їх, – розповідає Андрій Бєдняков. – Коли щодня дивишся новини з Харкова, завмирає серце. Тому цей лот, за який дуже дякую нашому чемпіону, особливий! Усі кошти з аукціону підуть на допомогу людям з Харкова та області.

Щоб узяти участь у розіграші, потрібно задонатити 500 гривень. Кількість разів участі необмежена.

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– Більше переказів – більше шансів, – каже телеведучий. – Робіть репости. Хай більше людей побачать. Якщо не хочете рукавички, але хочете допомогти, можете переводити, скільки забажаєте. Ваші 50 гривень – в саме серце! Ви – найкращі! Пам’ятайте про це. Допоможемо людям з Харківщини!

Переможця розіграшу оберуть рандомно 1 липня у прямому ефірі на сторінці Андрія Бєднякова в Instagram.

Номера карток для участі в аукціоні рукавичок Олександра Усика з автографом:

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Privat: 5523 2458 0029 6301

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