Андрій Бєдняков припустив, чому в росіян така ненависть до Маріуполя

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Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» також розповів про власні спостереження щодо жителів його рідного міста за останні вісім років
Усім нам болить за Маріуполь! За місто-герой, яке з останніх сил тримає оборону. Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Він припустив, чому росіяни з такою ненавистю та жорстокістю ставляться до цього міста та його жителів.
– Напевно, по-перше, місто не скорилось у 2014 році. Його звільнили від утворення тих самопроголошених формувань, які намагалися зробити Маріуполь теж частиною цих «республік», – вважає телеведучий. – По-друге, «Азов». Для них це наче якась «червона ганчірка». І, по-третє, наші воїни просто так не віддадуть цю територію.
Андрій Бєдняков прослідкував багато змін у думках маріупольців, що сталися за останні вісім років.
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– Я особисто бачив, скільки людей змінилися за цей час, – розповів Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Знав достатньо тих, хто казав, що потрібно було і їм «туди» приєднатись, а потім поступово змінили свою думку. Спочатку ж ніхто не розумів нічого, думали, що все буде добре, потім подивилися, що сталося з Донецьком, і зрозуміли, що туди не хочуть. Це я кажу про своїх знайомих, сусідів. Таких людей вистачало.
З особливими трепетом та гордістю Бєдняков говорить про молодь міста.
– З 2015-2016 років стільки молоді в місті почали носити чохли для мобільних телефонів із гербом чи прапором України. Я в житті стільки не бачив, – каже Андрій. – Якось зайшов у клуб, який тоді якраз відкривався, і там було дуже багато молоді. І в кожного другого, напевно, на чохлі телефона – символіка України. Я був шокований. Не міг собі таке уявити. І це так класно!