Андрій Бєдняков припустив, чому в росіян така ненависть до Маріуполя

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» також розповів про власні спостереження щодо жителів його рідного міста за останні вісім років

Усім нам болить за Маріуполь! За місто-герой, яке з останніх сил тримає оборону. Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Він припустив, чому росіяни з такою ненавистю та жорстокістю ставляться до цього міста та його жителів.

– Напевно, по-перше, місто не скорилось у 2014 році. Його звільнили від утворення тих самопроголошених формувань, які намагалися зробити Маріуполь теж частиною цих «республік», – вважає телеведучий. – По-друге, «Азов». Для них це наче якась «червона ганчірка». І, по-третє, наші воїни просто так не віддадуть цю територію.

Андрій Бєдняков прослідкував багато змін у думках маріупольців, що сталися за останні вісім років.

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– Я особисто бачив, скільки людей змінилися за цей час, – розповів Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Знав достатньо тих, хто казав, що потрібно було і їм «туди» приєднатись, а потім поступово змінили свою думку. Спочатку ж ніхто не розумів нічого, думали, що все буде добре, потім подивилися, що сталося з Донецьком, і зрозуміли, що туди не хочуть. Це я кажу про своїх знайомих, сусідів. Таких людей вистачало.

З особливими трепетом та гордістю Бєдняков говорить про молодь міста.

– З 2015-2016 років стільки молоді в місті почали носити чохли для мобільних телефонів із гербом чи прапором України. Я в житті стільки не бачив, – каже Андрій. – Якось зайшов у клуб, який тоді якраз відкривався, і там було дуже багато молоді. І в кожного другого, напевно, на чохлі телефона – символіка України. Я був шокований. Не міг собі таке уявити. І це так класно!