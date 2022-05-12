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«Я в житті стільки не плакав, як за цю війну»: Андрій Бєдняков згадав прогулянки Маріуполем

Андрій Бєдняков згадав прогулянки Маріуполем

Ведучий шоу Нового каналу «Де логіка?» розповів, які місця у рідному місті хотів би відвідати

Про Маріуполь говорить весь світ. Це місто-герой стало символом незламності та неймовірної сили духу українського народу. Ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков вдячний усім захисникам його рідного міста. Він з трепетом згадує прогулянки Маріуполем і вірить, що його неодмінно відбудують, і всі мрії стануть реальністю.

Андрій Бєдняков згадав прогулянки Маріуполем

– Я дуже-дуже часто бував у місті. Щойно в мене з’являлися вільні дні, завжди приїжджав до мами, – розповів Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Це могло бути тричі на місяць. Нехай на один-два дні, але коли були вихідні, я їхав. Обожнював гуляти містом. Виходив з дому, брав навушники й годину-дві ходив по Маріуполю. Це повелося ще з дитинства, коли ми гуляли з батьками. Я бачив, як місто змінювалось і розвивалося. А тепер, коли дивлюся фото й відео, це біль. Це рана. Це моє рідне місто! Те, що там відбувається, і в якому стані воно зараз… Це пекельний біль. В житті стільки не плакав, як за час цієї війни. І не лише через особисту рану, за мамою, а й за Маріуполем. Я дуже люблю своє місто.

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«Не буває й години, щоб я не думав про Маріуполь»: Андрій Бєдняков – про рідне місто

Найбільше телеведучий сумує за своїм домом.

– Звісно, є місця, які пов’язані з тобою більше чи менше. Але найулюбленіші – це моя квартира, мій двір, – розповів Андрій в інтерв’ю проекту «Слава+». – Стосовно свого району й вулиці я нічого не знаю. Коли там знаходилися мої знайомі, то якусь інформацію ще отримував, але то було давно. Мені невідомо, що зараз там відбувається. Хтось поїхав, а з кимось у мене немає зв’язку й донині. І це найскладніше.

Андрій Бєдняков каже, що залюбки прогулявся б усіма куточками рідного міста.

Андрій Бєдняков згадав прогулянки Маріуполем

– Неважливо де! – каже ведучий. – Чи то центр, драмтеатр, чи то лівий берег. Звісно, хочеться піти на «Азовсталь». А ще – пройтися по набережній. Там зробили дуже класний пірс, де відпочивали люди родинами, дивилися на море, рибалили, гуляли з дітьми. Всього хочеться! Єдине, чого не хочеться, це йти в якесь там караоке чи на дискотеку. Зараз про це взагалі не думаю.

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