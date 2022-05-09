Андрій Бєдняков – про повернення його родини в Україну

Дружина та донька ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» зараз за кордоном. Додому хочуть, але поки що їхати не планують

Дружина телеведучого Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка з 6-річною донькою Ксенією на період війни в Україні, як і багато українців, виїхали за кордон. Після двох місяців боротьби ЗСУ з рашистською навалою багато людей вирішили повертатися додому. Попри всі застороги влади країни.

Сім’я ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» поки що залишається за межами України.

– Я не знаю, коли вони повернуться. Звісно, як і всі, хочуть додому, – розповів Андрій Бєдняков в інтерв’ю проекту «Слава +». – Ксеня постійно запитує, коли закінчиться війна. Каже: «Хочу додому, хочу у свою кімнату, хочу до своїх друзів, до школи, на дитячий майданчик». Я їх зупиняю. Вважаю, поки що не треба, адже не прибічник того, що зараз всі люди повертаються додому. Звісно, всім хочеться до свого будинку, всі хочуть побачитися з друзями, погуляти рідними вулицями. Але ще зарано.

«Не буває й години, щоб я не думав про Маріуполь»: Андрій Бєдняков – про рідне місто

Андрій Бєдняков зізнався, що навіть не загадує, коли в нашій країні стане достатньо безпечно, аби його сім’я повернулася додому.

– Не ставлю собі дедлайнів, бо це пастка, – каже він. – Ця війна привчила до того, що дати не потрібні. Я оптиміст, але хочу, щоб переважав реаліст. На мою думку, справді додому їхати зарано. Якщо у вашому місті відносно спокійно, це не говорить про те, що в усій Україні також. На жаль, ні. Це зараз величезна проблема людей, які думають, що війна далеко. І я це навіть не про тих, хто живе в Європі або в росії. У нас також є люди, які вважають, що війна «десь там». Ні! Війна тут.