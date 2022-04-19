Андрій Бєдняков – про рідне місто Маріуполь

Телеведучий подякував усім воїнам, які боронять українську землю

Ведучий шоу Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков родом з Маріуполя, який майже два місяці війни бомбить та руйнує росія. Вся Україна молиться за людей, які там перебувають, та військових, які захищають місто. Андрій Бєдняков поділився спогадами про Маріуполь.

– Мого рідного міста вже немає. Від нього практично нічого не лишилося, – каже Андрій Бєдняков. – Не буває, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Дуже часто приїжджав у місто і бачив, як воно змінювалося. Але найбільше мінялися люди. В один з останніх приїздів ми з друзями стояли вночі біля Драмтеатру й говорили про те, як змінилися люди. Яка а нас крута молодь. Скільки патріотів стало в місті. Як змінився настрій людей з 2014-го. Але їх прийшли «рятувати». Кинули своє «рятувальне коло» практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр. Кинули на мою школу. Кинули на мій будинок. Кинули на палац культури, де я працював. На стадіон, куди я приходив з батьками.

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Телеведучий подякував усім захисникам рідного міста:

– Та незважаючи на все це там залишилися воїни, які продовжують боротися за наше місто. За НАШУ землю, НАШУ територію. Низький уклін кожному та кожній з вас! Я знаю, що ви це прочитаєте. Пам’ятайте: вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Як і мільйони українців, дуже чекаю на деблокаду, щоб допомогти нашим воїнам і виїхати людям. Тому що Маріуполь – це Україна!