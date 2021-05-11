Женя Кот поголив кучері заради участь у проекті (ФОТО)

Селебриті позбувся волосся для шоу «Вартові мрій» у 2015 році

Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот полюбився аудиторії не лише за свої ідеально відточені па на паркеті, а й за кубики пресу та шикарні кучері. Здавалося б, що сама зірка теж дорожить своїм волоссям та за жодних обставин не погодиться з ним розстатися. Та заради мистецтва і танців Женя Кот готовий піти багато на що.

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Так, наприклад, заради участі у шоу «Вартові мрій» у 2015 році Женя Кот позбувся своїх кучерів, поголившись під нуль. Про це танцівник розповів за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал), показавши фото з процесу гримування. Лишень погляньте на цей грим та голомозу голову!

– Я тоді спеціально для проекту стригся наголо через день, майже як Влад Яма. На такі жертви пішов заради шоу, – поділився Женя Кот.

Не пропусти випуск шоу «Де логіка?» з Женею Котом уже сьогодні о 19:00 на Новому каналі