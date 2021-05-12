Олена Шоптенко – про фатальне рішення

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) відома хореографиня згадала студентство

Зірки українського шоу-бізнесу під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке показує Новий канал, розповідають про свої найбільш нелогічні чи логічні вчинки у житті. Відома танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко згадала ситуацію, у якій досі не розуміє, чи логічно поступила.

– Після закінчення навчання у Київському ліцеї бізнесу найлогічнішим для мене було вступити до Київського національного економічного університету. Саме тому у 17 років я опинилася там, – розповідає Олена. – На другому курсі почала активно працювати у сфері хореографії. Це сталось якраз після перемоги у шоу «Танці з зірками». Усі роки навчання я паралельно працювала. Університет не покинула, бо розуміла, що він справді дуже престижний, плюс, потрібно отримати вищу освіту. Знала, що хочу займатися лише хореографією, але таки відучилася п’ять років. Отримала диплом магістра за спеціальністю міжнародні фінанси. Чесно кажучи, досі запитую в себе – це був логічний чи таки нелогічний вчинок? До речі, нещодавно я отримала другу вищу освіту. Цього разу – хореографічну.

Женя Кот поголив кучері заради участь у проекті (ФОТО)

У шоу «Де логіка?» Олена Шоптенко продемонструвала ще й неабияке логічне мислення. Вона змагалась у команді з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною проти хореографів Влада Ями та Жені Кота. Повний випуск дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі протистояння логіки вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.