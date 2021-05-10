Влад Яма – про милий вчинок заради дружини

Зірка розповів мімішну історію на шоу «Де логіка?»

Відомий український хореограф Влад Яма поділився зворушливою історією з часів будівництва власного будинку. За лаштунками шоу «Де логіка?», яке показує Новий канал, знаменитість показав фото з ранніх етапів будівництва, на якому видно лише голі стіни. Але, як виявилося, навіть голі стіни можуть бути романтичними, якщо мають свою історію.

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Влад Яма настільки уважний до всіх деталей, які важливі для його дружини Ліліани, що врахував їх і при будівництві дівочої примхи – спеціальної зони для мейкапу в їхньому будинку.

– Коли ми будували будинок, моя дружина мріяла про столик для гриму. Але в нас для цього не було окремої кімнати, і ми вирішили відділити окрему зону у спальні. Я взяв аркуш у клітинку і, знаючи приблизну висоту і ширину, спочатку намалював цю штуку, а потім її побудували. Також ми залишили місце для дзеркала, яке приклеїли з зовнішнього боку. Потім пофарбували цю стіну, кожну цеглинку я малював власноруч. Вона існує в одному екземплярі, такої у світі більше ніде немає, – поділився Влад Яма.

Дивися випуск шоу «Де логіка?» з Владом Ямою вже цього вівторка о 19:00 на Новому каналі