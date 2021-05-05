Сніжана Бабкіна – про виховання

Дружина відомого музиканта привідкрила завісу сімейного життя та спілкування з дітьми

У зіркового подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних – троє дітей. Вони виховують двох синів – Артура та Єлисея – і доньку Веселину. За лаштунками шоу «Де логіка?», яке показує Новий канал, Сніжана розповіла, які основні цінності вони закладають у своїх нащадків.

– Уважність, повага до одне одного і до старших, а також уміння «не напружувати» – це три основні цінності, – каже дружина Сергія Бабкіна. – Ми намагаємося робити так, щоб діти самі доходили до того, що їм потрібно зробити. Не говоримо їм «треба», а намагаємося дати внутрішню свободу. Робимо це, щоб не зламати їхній внутрішній стрижень, який дуже важливий у майбутньому. Коли людина робить щось проти своєї волі, то може потрапляти у складні ситуації. Тож уміння відстояти себе та свою думку ми закладаємо у дітей змалечку.

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Сніжана Бабкіна зізнається, що понять «злий» та «добрий» поліцейський у них немає.

– Поки що трохи відчувається таке: дівчатка – до тата, хлопчики – до мами, – зізнається жінка. – Донька швидше йде розповідати секрети Сергію, а син показує «наречених» мені. Ну, це спочатку так. А потім все одно обговорюємо все разом.

Дружина Сергія Бабкіна розповідає, що найстаршому сину, Артуру, зараз 14 років, тож сім’я переживає трохи складний період.

– Усе відбулося якось дуже різко. Буквально за місяць син став абсолютно іншим – і зовні, і внутрішньо, – каже Сніжана. – Ми з Сергієм зараз вивчаємо тему підліткової психології. Спершу намагалися протидіяти ситуації, і син закрився. А коли відпустили, дали Артуру трохи більше внутрішньої свободи, то він сам прийшов до успіху. Ходить радісний. А ще в нас взагалі немає сварок. Це найголовніше в сім’ї.

Дивіться повний випуск шоу «Де логіка?» з сімейними парами Бабкіних та Ласточкіних на сайті та на YouTube Нового каналу. Свіжі протистояння чоловічої та жіночої логіки вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.