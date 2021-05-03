Чому Ігор Ласточкін ховався від усієї родини на балконі під час карантину?

Гуморист розповів, як проходили його дні під час першого локдауну

Уже більше року весь світ живе в умовах пандемії коронавірусу, а це значить, що багато хто працює з дому весь цей час, а дехто – коли вводять черговий суворий локдаун. Комусь вдалося знайти плюси у тому, щоб працювати віддалено, а для когось постійно сидіти вдома стало справжнім випробуванням. Серед останніх – відомий український комік Ігор Ласточкін.

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Під час першого локдауну працювати віддалено зірці було особливо непросто, адже його 7-річний син Радмір теж залишився вдома і потребував уваги тата. Тому Ігорю Ласточкіну довелося обладнати імпровізований домашній офіс просто на балконі й іноді там ховатися. Про це гуморист розповів за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал), показавши кумедне фото з сином з першого локдауну.

– Це ми з моєю дитиною, коли почався перший карантин, і коли ніхто нікуди не виходив. Доводилося працювати віддалено. Вдома були всі! Мене не крило, крило ось цю молоду людину (сміється). А я від усієї родини ховався на балконі. Обладнав собі там все: з коробки від електричного самоката зробив стіл і кинув туди крісло-пуф. Якимось чином це стало найцікавішим місцем у квартирі, як виявилося. Приходив ось цей молодий чоловік, і ми намагалися якось розважитися, щоб йому було не так нудно. Адже все вже було побудовано і зібрано, – поділився комік.

Не пропусти випуск шоу «Де логіка?» з Ігорем Ласточкіним і його дружиною Ганною вже завтра о 19:00 на Новому каналі