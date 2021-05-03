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Чому Ігор Ласточкін ховався від усієї родини на балконі під час карантину?

Чому Ігор Ласточкін ховався від усієї родини на балконі під час карантину?

Гуморист розповів, як проходили його дні під час першого локдауну

Уже більше року весь світ живе в умовах пандемії коронавірусу, а це значить, що багато хто працює з дому весь цей час, а дехто – коли вводять черговий суворий локдаун. Комусь вдалося знайти плюси у тому, щоб працювати віддалено, а для когось постійно сидіти вдома стало справжнім випробуванням. Серед останніх – відомий український комік Ігор Ласточкін.

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Під час першого локдауну працювати віддалено зірці було особливо непросто, адже його 7-річний син Радмір теж залишився вдома і потребував уваги тата. Тому Ігорю Ласточкіну довелося обладнати імпровізований домашній офіс просто на балконі й іноді там ховатися. Про це гуморист розповів за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал), показавши кумедне фото з сином з першого локдауну.

Чому Ігор Ласточкін ховався від усієї родини на балконі під час карантину?

– Це ми з моєю дитиною, коли почався перший карантин, і коли ніхто нікуди не виходив. Доводилося працювати віддалено. Вдома були всі! Мене не крило, крило ось цю молоду людину (сміється). А я від усієї родини ховався на балконі. Обладнав собі там все: з коробки від електричного самоката зробив стіл і кинув туди крісло-пуф. Якимось чином це стало найцікавішим місцем у квартирі, як виявилося. Приходив ось цей молодий чоловік, і ми намагалися якось розважитися, щоб йому було не так нудно. Адже все вже було побудовано і зібрано, – поділився комік.

Не пропусти випуск шоу «Де логіка?» з Ігорем Ласточкіним і його дружиною Ганною вже завтра о 19:00 на Новому каналі

 

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