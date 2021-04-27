Григорій Решетнік – про початок телевізійної кар’єри

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) телеведучий розповів про свої перші зйомки

На відомого українського телеведучого Григорія Решетніка рівняється молодь, яка мріє працювати на телебаченні. Та мало хто знає, як він розпочинав свою кар’єру. За лаштунками шоу «Де логіка?», що показує Новий канал, телеведучий зізнався, як проходили його перші зйомки.

– Коли я був студентом, то обов’язково ходив на різні зйомки. Ми з одногрупниками дуже раділи, якщо нас брали у масовку в кліпи чи якісь розважальні програми, – розповідає Григорій. – Пам’ятаю, що на зйомках одного з кліпів трапилася дуже смішна ситуація. Я знав, що після певної команди режисера (щось на кшталт «почали», або «масовка») потрібно вибігати на свою позицію. А до цього завжди була ще команда «мотор» для головного учасника відеороботи – співака. Та я завжди плутав ці моменти і біг на своє місце після першого ж сигналу. Виходило, що на знімальному майданчику ще до виконавця з’являвся я. Найпершим. Це було кумедно, адже повторювалося тричі, якщо не більше. Потім мені, нарешті, пояснили, що моя команда не «мотор», а щось інше. Всі навколо сміялися, але мені вже тоді дуже хотілось бути на перших ролях. Зараз це справдилося, і на зйомках команда «мотор» звучить для мене.

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Курйози траплялися й на перших телевізійних кастингах. Їх у Решетніка було безліч.

– Якось мені потрібно було спокійно прочитати якийсь лист, – згадує Григорій. – Оскільки в університеті я навчався акторської майстерності, то занурився у той текст так, що почав плакати на кастингу. Звісно, дуже перегравав, тож режисерська група сміялася, а не плакала зі мною.

Зараз телеведучий вже має величезний досвід, тож працює чітко. Але без курйозів теж не обходиться. Щоправда, тепер вони не через нього.

– Якось у нас була запланована зйомка на острові Маврикій. Ми застали дуже погану погоду, тож відклали зйомку на кілька днів і просто відпочивали, – розповідає ведучий. – Тоді я полюбив свою професію ще більше. Ще колись знімали у Лондоні. Щось теж не встигали через погоду, тож залишилися на довше. Так у моїй професії мінуси швидко перетворюються на плюси.

Випуск інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з Григорієм Решетніком, Валерієм Ославським, Надією Мейхер та Надією Матвєєвою Новий канал покаже вже сьогодні, 27 квітня, о 19:00. Не пропустіть запеклу боротьбу чоловічої та жіночої логіки!