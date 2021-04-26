Надія Мейхер показала фото зі студентських років

Артистка пригадала, як виглядала під час навчання в училищі

Українська співачка та акторка Надя Мейхер увійшла у вітчизняний шоу-бізнес у достатньо юному віці. Вже у 18 років вона стала учасницею гурту «ВІА Гра», а тому фактично зі «шкільної парти» потрапила на велику сцену. Усім одразу припала до душі яскрава зовнішність дівчини та її чудовий голос.

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Та як Надія Мейхер виглядала у юні роки? Перед шоу «Де логіка?» (Новий канал) зірка вирішила поностальгувати й показала фото з часів свого навчання на факультеті музичного виховання та хореографії.

– Це фотографія 98-го року. Тоді навчалася у Хмельницькому педагогічному училищі. І тут я на святкуванні Нового року. Мені 16 років, – поділилася співачка.

Впізнати у цій дівчинці Надію Мейхер можна, але точно не одразу. А тобі вдалося знайти нашу зірку?

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з Надією Мейхер уже цього вівторка о 19:00 на Новому каналі