Учасники гурту KADNAY зізналися, що їх привело у музику

Дмитро Каднай та Філіп Коляденко розповіли секрети минулого за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Українські знаменитості продовжують ділитися цікавими логічно-нелогічними фактами з особистого життя. Цього разу зізнаннями дивували учасники інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) гурт KADNAY – Дмитро Каднай та Філіп Коляденко.

– Найнелогічніший вчинок у моєму житті – це піти навчатися професії програміста, – зізнається Дмитро Каднай. – Пам’ятаю, тоді це було престижно, і я на це повівся. Швиденько все збагнувши, змістив свій пріоритет на творчість і участь у театрі, який був у моєму навчальному закладі. Саме завдяки цьому отримав червоний диплом.

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Найменш логічний вчинок Філіпа Коляденка був у дитинстві.

– Якось я попросив маму подарувати на Новий рік гітару. Просто кортіло похвалитися перед хлопцями та дівчатами у таборі, де я відпочивав щоліта, – зізнається хлопець. – Але так склалося, що більше туди не поїхав, тож нікому не зміг відкрити свій талант. Але саме через ці намагання бути цікавим одноліткам я прийшов до того, що музика стала моїм життям.

Дивіться повний випуск шоу «Де логіка?» з Мілою Єремєєвою, Лесею Нікітюк та гуртом KADNAY – Дмитром Каднаєм та Філіпом Коляденком на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі протистояння чоловічої та жіночої логіки вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу!