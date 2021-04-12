Як Слава Камінська познайомила сина та доньку з українським метро (ФОТО)

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) зірка розповіла, як відкрила для дітей метрополітен

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розпочала сольну кар’єру після розпаду гурту «НеАнгели», ексклюзивно показала, як ще до карантину познайомила своїх маленьких сина та доньку з метро. 5 травня 2019 року зіркова матуся вирішила, що настав час і її дітям спуститися в українську підземку. Для Леонарда та Лаури це стало справжньою пригодою.

– Я іноді знайомлю дітей із чимось новим. І вони ніколи не були в метро. Не завжди вийде їздити маминою машиною, тому нехай знають. Обожнюю запах метро, подумала, що їм сподобається, так і сталося. У дітей було щастя! – поділилася Слава Камінська.

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Радість радістю, але знайомство з метро не обійшлося для дітей і без сліз. Але це не зіпсувало загального враження про підземку.

– Коли ми заходили у потяг, у Лаури між вагоном і пероном застрягла нога, кросівок впав. Вона так кричала, адже це був її улюблений кросівок. Потім нам сказали: «Поверніться, тьотя вам дістане», – пригадала співачка.

А поки до метро доступ закритий, залишайся вдома і вмикай новий випуск шоу «Де логіка?» зі Славою Камінською вже цього вівторка о 19:00 на Новому каналі