Леся Нікітюк скуштувала вино від Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Зірка Нового каналу поділилася враженнями про алкоголь від світових селебритіз

Ведуча шоу «Хто зверху?» та «Le Маршрутка» Леся Нікітюк чого тільки не куштувала за час своїх шалених тревел-проектів. Але часом до рук знаменитості потрапляють делікатеси від інших селебриті, часом навіть світових. Так, наприклад, у діджитал-грі «У приват до зірки» перед шоу «Де логіка?» Леся Нікітюк зізналася, що їй вдалося продегустувати вино від Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

Під час діджитал-гри учаснику гурту KADNAY Дімі Каднаю вдалося назвати дату, за яку Леся знайшла фото приємного вечора за келихом вина.

– У мене тут винчик, фруктова нарізочка і сир. Я люблю випити, закусити, надухаться й піти в клуб, – пожартувала ведуча Нового каналу, а потім додала. – Дивись, як виглядає вино з особистого виноградника Бреда Пітта й Анджеліни Джолі. Воно лише з’явилося в Україні, і мені одразу презентували цю пляшку. Це Miraval.

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І хоч у Лесі Нікітюк опинилося вино від світових зірок, дівчині воно абсолютно не зайшло. Виявилося, що ведучій презентували лише півпляшки напою, а, значить, комусь воно теж не дуже сподобалося.

У 2011 році голлівудське подружжя придбало маєток Miraval площею 500 гектарів. Вони перетворили його на виноробню. До речі, саме там у 2014 році було зігране довгоочікуване весілля. У 2012 році Анджеліна Джолі та Бред Пітт випустили у продаж свої перші 6 тисяч пляшок Miraval Rosé 2012, які було розпродане лише за п’ять годин.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з Лесею Нікітюк у вівторок о 19:00 на Новому каналі