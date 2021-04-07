Alyona Alyona – про хобі

Співачка розказала, як прикрий випадок змусив її доглядати за бровами

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що, крім музики, її захоплюють фотографія, вишивка та створення макіяжу.

– Я люблю вишивати, – розповідає співачка. – Колись починала з маленьких серветок під вазони, а потім робила невеликі картини. Згодом зрозуміла, вишивання – це важко для мого темпераменту (усміхається). Адже не люблю довго сидіти на місці. От постійний рух – це моє.

У студентські роки Alyona Alyona почала цікавитися фотографією.

– У це хобі я навіть вкладала гроші, – каже артистка. – Закінчила курси, придбала фотоапарат і почала організовувати фотосесії. Дуже багато фотографувала дітей. А більшість друзів з гуртожитку ставили саме мої фото на аватарки у соціальних мережах.

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А ще співачка опанувала секрети створення макіяжу.

– Я навіть робила make up нареченим, – зізнається Alyona Alyona. – Після набутих знань точно знаю, як хочу і маю виглядати. Наприклад, нікому не дозволяю малювати мені брови. Якщо переглянути кілька останніх відео з різних ТБ-проектів, то в кожному у мене різні брови. То руді, то як вугілля. Затонкі чи затовсті. Через форму брів у мене навіть змінюється обличчя. Мені це не подобається, тому на зйомки приходжу з намальованими бровами та у власному одязі (усміхається). Так, я всюди змінюю правила. Не люблю, коли мені нав’язують, як маю виглядати. У всьому має бути свобода.

Дивіться шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі