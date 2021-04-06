Ходила павою: як MamaRika пережила «зіркову хворобу»

Співачка згадала, як після телевізійного проекту вона здобула популярність

Не всі зірки вітчизняного шоу-бізнесу спокійно реагують на свій успіх. Більшість із них таки хворіють на «зіркову хворобу». За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) співачка MamaRika розказала, як після тріумфу в ТБ-проекті справлялася з цією «недугою».

– Підкорювати столицю я приїхала у 19 років, – згадує співачка. – Тоді ж стала учасницею проекту «Фабрика зірок 3», яке випускав Новий канал.

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Провінціалку з маленького містечка Червоноград, що на Львівщині, дуже полюбили глядачі. Адже дівчина була щирою та відвертою, а її красивий голос високо оцінили митці української естради. На «Фабриці» співачка не перемогла. Однак вона залишилася у Києві, щоб далі будувати свою кар’єру.

– У той період у мене були злети та падіння, – розповідає MamaRika. – Падіння пов’язую з тим, що після «Фабрики» мене спіткала «зіркова хвороба». Я почувалася суперстар і стала трохи менше працювати над собою. Зараз навіть смішно згадувати, як після проекту приїжджала в Червоноград та ходила павою. Ніколи не упускала можливості розпустити свій хвіст і крутити ним перед тими, хто в мене не вірив (усміхається). Тоді я пишалася, що змогла вирватись із маленького містечка та тяжкою працею досягнути успіху. Ця «зіркова хвороба» в мене була, як прояв гордості за себе. Звісно, що зараз би так не реагувала.

Не пропустіть сьогодні шоу «Де логіка?» з MamaRika о 19:00 на Новому каналі.