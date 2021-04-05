MamaRika розкрила секрет халявних фотосесій

Зірка поділилася перевіреним методом оплати оренди крутих локацій

Українська співачка MamaRika відома не лише своїм крутим голосом і шикарною фігурою, а й умінням домовитися про будь-що будь з ким. За довгі роки у шоу-бізнесі артистка навчилася бюджетно знімати неймовірні кліпи та проводити бюджетні фотосесії, які, здавалося б, мали коштувати купу грошей. Але завдяки добре підвішеному язику та природній харизмі дівчині вдається десь домовитися навіть на халяву. Про один з таких курйозних випадків MamaRika розповіла за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

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Під час розмови з журналісткою MamaRika показала фото, на якому вона позує у купальнику на фоні фруктової розкладки в одному з супермаркетів. І це фото виявилося не без історії.

– Це одна з моїх фотосесій з минулих часів. Тоді увірвалася в супермаркет просто в такому вигляді. Зараз серйозно говорю. Ми робили фотосет, і я в купальнику Сейлор Мун телефонувала по банану мамі. І покупці фруктового чи м’ясного відділів, мабуть, були шоковані, що це за м’ясо тут позує голе. Якщо чесно, було холодно, але дуже весело. Ми добазарилися з охоронцем за пляшку пива, щоб він нас пустив пофоткатися на тиху, поки ніхто не бачить. Ми купили йому пивасика, забігли й пофоткалися, – зі сміхом поділилася MamaRika.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з MamaRika у вівторок о 19:00 на Новому каналі