Чому учасник Improv Live Show назвав собаку Батоном?

Актор популярного гумористичного шоу розповів про те, як гумор інтегрувався в його повсякденне життя

Гумор або є, або його немає. І це в черговий раз підтвердив учасник Improv Live Show Рома Міщеряков, який за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповів про незвичайне ім’я свого домашнього улюбленця. Виявилося, що Рома назвав свого песика Батоном!

«У чому прикол такого імені?» – подумаєш ти. Що тут можна сказати, адже хлопець гуморист, та ще й імпровізатор. Ось при покупці собаки він спробував пожартувати й зімпровізував з ім’ям. І воно сподобалося улюбленцю Міщерякова.

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– Собаку давно хотіла моя дівчина. Забрали ми його з притулку під Києвом. Він у нас дворняжка. Зараз йому півтора, рік з яких живе з нами. Назвали Батоном лише тому, що відгукнувся тільки на це ім’я. Щоправда, інших імен ми й не пропонували. Нескінченно радує, дуже його любимо. Але поки я розповідав це, в нашій кухні через нього переклеїли шпалери. Так і живемо, – сказав гуморист.

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