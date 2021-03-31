Вікторія Смеюха – про стосунки учасниць НеАнгели

Екс-солістка гурту розказала, як їх із Славою Камінською дивували фанати

Фанати зірок шоу-бізнесу завжди прагнуть отримати увагу від своїх кумирів. Заради фото та автографу вони часом здатні на божевільні вчинки. Екс-солістка гурту «НеАнгели» Вікторія Смеюха за лаштунками шоу «Де логіка» (Новий канал) розказала, які її тішили та розчаровували шанувальники.

– Гурт «НеАнгели» мав велику кількість прихильників, – розповідає Вікторія. – Вони дружили фан-клубами з різних міст, відвідували усі наші концерти. І дарували дуже креативні подарунки. Пригадую, як нам зі Славою подарували котиків. Звісно ж, руденького та чорненького. А скільки м’яких іграшок було – не злічити.

Якось на сцену співачкам навіть винесли тортики.

«Спочатку задимів усіх, а потім залив»: Як відомий гуморист смажив шашлики на балконі

«На Кубі це особливий багатовіковий ритуал»: Олена-Крістіна Лебідь – про досвід куріння сигари

– Вони були з нашими зображеннями, – каже Вікторія. – Тоді ми зі Славою помінялися та з’їли одна одну (усміхається).

Найбожевільнішим вчинком співачка вважає освідчення в Палаці Україна.

– Дівчина у мікрофон запропонувала мені вийти за неї заміж, – розповідає Вікторія. – І чому вона подумала, що я – найкраща кандидатура? (усміхається).

Дивіться нові випуски шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі