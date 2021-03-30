Як відомий гуморист смажив шашлики на балконі

Валентин Міхієнко з Improv Live Show за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповів про свою найбезглуздішу покупку

Настала весна, а разом з нею – час пікніків та відпочинку на природі. В імпровізатора Валентина Міхієнка з Improv Live Show та учасника шоу «Де логіка?», яке щовівторка показує Новий канал, є смішна шашлична історія. Вельми просимо не повторювати її вдома.

– Мій найменш вдалий вчинок у житті – це найбільш нелогічна покупка, – розповів Міхієнко. – Придбав я якось одноразовий мангал. Такі продаються в багатьох магазинах. Він мав доволі цікавий вигляд: у металічній упаковці, формою, як судочок для їжі, тільки більший. У наборі разом із самим мангалом було вугілля та спеціальна палиця, щоб його мішати чи поправляти. Смажити шашлик я вирішив, не повірите, просто на балконі. Коли ще розпалював вогонь, мангал став дуже диміти. Та це був лише початок. Я «додумався» потушити його. Збігав за водою, залив все, і від того пішло ще більше диму, ніж було спочатку. Більше того, у мангалі внизу ще ж є дірки для продуву, так звідти почала витікати вода. Зрештою не тільки задимів себе та сусідів, то ще й залив собі балкон. І, ви ж розумієте, що це була не просто вода, а вода з вугіллям. Текла собі по балкону така чорна-чорна…

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Новий канал покаже шостий випуск інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» вже сьогодні, 30 березня, о 19:00. У двобої зійдуться імпровізатори Валентин Міхієнко та Роман Міщеряков проти телеведучої Олени-Крістіни Лебідь та співачки Вікторії Смеюхи. Одразу після цього, о 20:00, дивіться новий випуск другого сезону гумористичного шоу Improv Live Show.