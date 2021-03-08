Женя Кот поділився ексклюзивною подробицею і архівним фото зі свого екзотичного весілля

Селебріті згадав, як проходила церемонія вінчання на Таїті

Відомий український хореограф Женя Кот і його обраниця, чемпіонка світу з пілона Наталія Татаринцева одружені вже більше двох років. 18 січня 2021 року пара відсвяткувала своє паперове весілля, адже розпис проходив взимку в Києві. А саме вінчання, яке обговорювали все літо 2019 року, подружжя провело на Таїті. Новому каналу вдалося поговорити з Женею Котом про його весіллі і навіть побачити ексклюзивне фото з архіву телефону хореографа під час зйомок діджитал-гри «В приват до зірки» на шоу «Де логіка?»

Церемонія вінчання Жені Кота і Наталії Татаринцевої проходила на острові Муреа, яке сусідить з Таїті, Французька Полінезія. Нареченій довелося відлетіти туди на місяць раніше, щоб підготувати все торжество. А наречений тим часом чекав весільних нарядів в Києві.

– Срібну сукню Наталії та мій білий костюм шила її подруга-дизайнер Маргарита Комашня зі своїм чоловіком. Я забирав готові наряди сам. По приїзду сукню навіть довелося самим трохи перекроїти і дещо обрізати, але все вийшло чудово, – поділився Женя Кот.

Сама церемонія проходила за місцевими звичаями з дотриманням всіх обрядів.

– Ми замовили церемонію в готелі «Sofitel», яку організовують і проводять корінні таїтяни. Спочатку жінка нам розповідала всі звичаї, потім шаман нас вінчав і благословляв, плюс кілька чоловіків грали на музичних інструментах і танцювали разом з жінками. Саме вінчання проходило на березі, були встановлені дерев’яні трони. Наші руки обв’язували мотузкою, яка була сплетена з пальмового листя, потім поливали кокосовою водою. Ця мотузочка у них замість обручок. Потім її розв’язали і зав’язали пергамент, на якому ми поставили свої підписи і прописали, що ми стали чоловіком і дружиною. Також за місцевим звичаєм нашій сім’ї дали ім’я – Марама, – згадав хореограф.

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Женя Кот зізнався, що зробити пропозицію і одружитися – це серйозний крок для нього. Зважився він на нього лише, коли зрозумів, що хоче будувати з Наталією сім’ю.

– Я чітко розумів, що знайшов жінку, в якій я впевнений, яка пройшла зі мною дуже багато різних ситуацій, проявила себе в нашого спільного життя по-різному, яка підходить мені за характером і взагалі у всьому, – сказав Женя.

Показавши ексклюзивне архівне фото з весілля на Таїті, Женя Кот поділився і ексклюзивної милою подробицею з торжества.

– Одним з обов’язкових пунктів було з’їсти морозиво. Ми знаємо одне місце на острові Муреа, де є приголомшливе кокосове морозиво. Воно зроблене з натурального кокосового молока, неймовірно смачне. Відразу після церемонії і веселощів ми побігли їсти це морозиво, – розповів Кот Новому каналу.

Не пропусти випуск з Женею Котом в шоу «Де логіка?», Яке стартує вже 9 березня в 19:00 на новому каналі