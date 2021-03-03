Анна Різатдінова – про тонкощі написання автобіографії Мій роман зі спортом

Українська чемпіонка на зйомках шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповіла, як і для кого створила книгу про свій шлях у гімнастиці

У грудні 2020 року бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, українська художня гімнастка і тренерка Анна Різатдінова здивувала весь український шоу-бізнес, написавши й випустивши автобіографію «Мій роман зі спортом». Сьогодні, 3 березня, святкують Всесвітній день письменника, тому Новий канал дізнався в Ані, чому вона вирішила написати книгу про спорт, як проходив процес, і для кого її історія буде корисною.

– Аню, чи вважаєш ти себе тепер письменницею?

– Ні, звісно, не вважаю. Адже будь-якою справою потрібно займатися, як мені здається, не один рік. Як я присвятила гімнастиці 17 років, так, впевнена, і письменники витрачають приблизно стільки ж часу на те, щоб стати професіоналами своєї справи. Але любителем мене точно можна назвати.

– Ти писала сама чи тобі хтось допомагав?

– Красиво все оформити на папері мені допомагав літературний редактор. Це теж один із фактів, чому не вважаю себе письменницею. Я на цього не навчалася, і як правильно викласти свої думки на папері, на жаль, не знаю.

– Як прийшла ідея написати автобіографію «Мій роман зі спортом»?

– Ідея виникла перед Олімпійськими іграми, коли я, вже знесилена, лежала на килимі, і був крик душі, що коли все закінчиться, напишу книгу. Так і сталося. Зробила це через півтора року після Олімпіади. Мені дуже хотілося поділитися. У нас мало інформації про видатних спортсменів, хоча їх було дуже багато. Також мало фільмів, новин. І я вважаю місією кожного спортсмена популяризувати свій вид спорту, пропагувати здоровий спосіб життя. У нас талановита країна, і дуже багато талановитих спортсменів і тренерів. Хотілося б, щоб спорт звели в культ.

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– А чому ти зважилася на книгу лише зараз?

– Тому що це дуже яскравий період мого життя, після якого воно поділилося на «до» і «після». Зараз я чітко бачу його обриси – це художня гімнастика до 23 років, де останньою крапкою стала олімпійська медаль, далі – особисте життя. Народження дитини також важлива подія. І з 2019 року в мене пішов новий виток. Уже третій розділ мого життя. Я не люблю писати ні про що, просто як стати щасливою або як схуднути. Волію розповідати про те, що людина вже пройшла. У спорті знаю всі найменші нюанси, і хотіла поділитися всіма переживаннями, які були в мене, з молодим поколінням, з тренерами, з мамами. І лише тим, у чому компетентна. Якщо складеться тренерська кар’єра, можливо, ще напишу про неї. Але тільки тоді, коли розумітиму, що я в цій справі справді крута і можу ділитися з оточуючими.

– Для кого ти написала свою історію?

– Написала цю книгу, тому що хотіла полегшити діткам життя, розповісти історію, як можна віддаватися своїй справі, що не треба так переживати, як я переживала. Спортсмени, які вже прославилися, теж люди. І в нас теж були проблеми з вагою, і опускалися руки, і не хотілося йти в зал, і були травми, і складні періоди в житті, і перехідний вік… І як це легше пережити, описано в моїй книзі. Але вона не лише для дівчат-гімнасток. Ми намагалися написати так, щоб навіть далека від спорту людина прочитала цю книгу і знайшла для себе корисну інформацію – наприклад, про те, як не здаватися. Всі факти були взяті з мого життя. Щоразу після того, коли в мене щось не виходило, обов’язково далі був шалений зліт. Невдачі теж на користь. Книга абсолютно для всіх. Для гімнасток, для спортсменів, для батьків. І про те, яку роль відіграють батьки в житті дитини. І як мені було складно, коли всі дівчата йдуть за ручку з хлопчиком у кафе на 8 березня, а я з рюкзаком йду в зал. Як я це переживала, навіть плакала. Про подруг у спорті. Про все. Про те, яке життя спортсмена. Вважаю, книга має бути настільною абсолютно для всіх.

Написавши автобіографію «Мій роман зі спортом», Анна Різатдінова зрозуміла, наскільки письменство – важка праця. Тому спортсменка бажає всім письменникам завжди знаходити правильні слова, щоб надихати і мотивувати.

Не пропусти нове шоу «Де логіка?», в якому з’явиться і Анна Різатдінова, з 9 березня о 19:00 на Новому каналі!