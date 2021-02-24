Сергія Притулу присоромила старшокласниця: «А ви сортуєте?»

Дівчинка поставила ведучого шоу «Де логіка?» (Новий канал) у незручне становище, але надихнула цим на хороші звички

Часто буває, що діти вчать дорослих. Чи то навмисно, чи то випадково, але підростаюче покоління дає поради старшим. А іноді роблять це, присоромлюючи. Схожа ситуація сталася з телеведучим та зіркою Нового каналу Сергієм Притулою.

– Десь років два тому я був на мотиваційній зустрічі з дітьми, які сильні в математиці. Вони запросили мене до себе в літній табір, – розповідає Притула. – Приїхав, дуже приємно і цікаво балакав з тими старшокласниками. Звісно, найбільше вони запитували про телебачення, «Хто зверху?», Лесю Нікітюк. Але раптом одна дівчинка каже: «Сергію Дмитровичу, а ви сортуєте сміття?» Мене в житті взагалі важко застати зненацька, але я трохи засоромився, бо тоді не сортував. І чесно відповів, що ні. Коли повернувся додому, то переговорив з дружиною. Відтоді ми таки почали сортувати сміття. Та одна справа – пластик, папір, органіка. Інша справа – така «біда», яка називається батарейки. Одна маленька батареєчка забруднює токсичними речовинами 16 кубічних метрів ґрунту.

Історії історіями, а рішення проблеми треба знати. Сергій Притула поділився лайфхаком.

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– Чудово, коли в Україні з’являються класні ініціативи чи проекти, – розповідає ведучий. – Організатори встановили у супермаркетах спеціальні коробки, куди потрібно скидати батарейки, аби не засмічувати нашу прекрасну планету. Роблю так сам і всім раджу! З маленьких коробок все перекидають у більші, потім у ще більші, а потім відвозять використані батарейки в Румунію і на заводі переробляють. Де знайти такі пункти прийому – можна подивитися на сайті проекту. Будьте чемні та бережіть природу!

З 9 березня Новий канал покаже інтелектуально-розважальне шоу для всієї сім’ї «Де логіка?», в якому ведучим став Сергій Притула. Не пропустіть прем’єру о 19:00 в ефірі телеканалу!