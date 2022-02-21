Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 21 серія від 21.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс придумав, як збільшити дохід ферми у п’ять разів, проте для реалізації ідеї йому потрібен компаньйон. Вася вирішив переконати друга, що кращого помічника, ніж він, у Сеньківці не знайти. Чи погодиться Макс взяти Васю на ферму? Дізнайся просто зараз!

У 21 серії Будиночок на щастя 2022 у Маші вируватимуть гормони. Її почне дратувати дзижчання комарів і мух, спів півнів і гавкання собак, розповіді Люби та присутність Макса. Що вигадає Маша, аби заспокоїтися? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 21.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 20 серію

Будиночок на щастя 3 сезон