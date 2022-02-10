10 лютого

Любовний трикутник: Макс, Маша та Артур скували себе наручниками. Будиночок на щастя. 3 сезон. Серія 12

Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 12 серія від 10.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс хвилюється про те, що у Маші буде десяте побачення з Артуром. Він вирішує за будь-яку ціну завадити їм і приковує Машу до себе наручниками. Як колишня відреагує на таку нахабність? Що буде, коли Артур знову побачить їх разом? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 12 Вася та Любаня вирішать прогулятися в торговий центр. Вася спокуситься на шалені знижки в магазинах і вирішить приміряти модний одяг, проте потрапить у халепу. Сорочка та штани тріснуть по швах, і за них тепер потрібно заплатити 5000 гривень. Що вигадають герої, щоб обдурити магазин і не платити за речі? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 12.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 11 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

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