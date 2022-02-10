10 февраля

Любовный треугольник: Макс, Маша и Артур сковали себя наручниками. Будиночок на щастя. 3 сезон. Серия 12

Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 12 серия от 10.02.2022 на сайте Нового канала! Макс волнуется о том, что у Маши будет десятое свидание с Артуром. Он решает любой ценой помешать им и приковывает Машу к себе наручниками. Как бывшая отреагирует на такую наглость? Что будет, когда Артур снова увидит их вместе? Узнай прямо сейчас!

В сериале Будиночок на щастя 2022 серия 12 Вася и Любаня решат прогуляться в торговый центр. Вася соблазнится на большие скидки в магазинах и решит примерить модную одежду, но вляпается в беду. Рубашка и брюки треснут по швам, и за них теперь нужно заплатить 5000 гривен. Что придумают герои, чтобы обмануть магазин и не платить за вещи? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 12.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 11 серию

Будиночок на щастя 3 сезон

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