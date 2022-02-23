Як Назар Задніпровський мириться з дружиною

Актор розказав, як ладнає з коханою Іриною у повсякденному житті

Третій тиждень поспіль ситком «Будиночок на щастя» (Новий канал) продовжує лідирувати у своєму слоті. Це свідчить про народну любов до героїв – Любані (Віталіни Біблів), Васі (Назара Задніпровського), Маші (Галини Безрук), Макса (Кості Войтенка). Подружжя з гумором вирішують усі складні ситуації та намагаються повернути ідеальні стосунки. В кадрі це вдається усім, а як у повсякденному житті актор Назар Задніпровський ладнає із своєю дружиною, він розказав під час зйомок ситкому.

– Звісно, що ми з дружиною, як і всі подружжя, іноді сваримося, – зізнається актор. – Але вже так багато років разом, що наші непорозуміння довго не тривають. Та й не вважаю їх серйозними – такі собі мікроконфлікти на побутовому рівні.

Назар зізнається, що він завжди перший іде на примирення.

– Підходжу до своєї Іринки, зізнаюся в коханні та цілую, – розповідає актор. – Бо сім’я – це найголовніше, що є у житті. Її треба цінувати й берегти за будь-яких обставин.

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А ще, як і у «Будиночку на щастя», Назар усі життєві ситуацій намагається вирішити з гумором.

– Завжди намагаюся жартувати, – каже актор. – За роки знімань усі знають: якщо під час роботи розгортається конфлікт, я ніколи не промовчу, а навмисно зніму напруження жартами.

Дивіться нову порцію жартів у ситкомі «Будиночок на щастя» сьогодні з 18:00 на Новому каналі.