Костя Войтенко: «Не зміг би жити в селі»

Актор ситкому «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, розказав, де його точка щастя

З понеділка по четвер герої «Будиночка на щастя» (Новий канал) продовжують вражати своїми пригодами. Улюблена четвірка повернулася з Києва в Сеньківку. Люба (акторка Віталіна Біблів) далі порається по господарству, а її чоловік Вася (актор Назар Задніпровський) шукає, де хильнути чарочку. Маша (акторка Галя Безрук) вигадує нові історії, аби повернути Макса (актор Костя Войтенко). А той, у свою чергу, не реагує на Машині провокації і живе своїм життям. Влаштувався на роботу на коров’ячу ферму. Чи зміг би актор знайти щастя у селі в реальному житті?

– Я міг би бути щасливим у селі, але не жити там, – каже Костя. – Лише приїжджати час від часу. Мені дуже подобається сільська атмосфера, адже там приємні, щирі, чесні люди. В дитинстві постійно їздив у село, де було тільки три вулиці. Я дуже тішився, але сумував за ритмом міста. Міг би лише поєднувати життя в місті та селі. Дуже хочеться мати свій «будиночок на щастя».

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А особистою точкою щастя актор вважає знімальний майданчик ситкому. Адже там він у гармонії, не має зайвих турбот, зривів та конфліктів.

– А ще вважаю, що в мене найкращі колеги, – розповів актор в інтерв’ю «Вестям». – На мою думку, наш каст ідеальний, адже працювати з такими професіоналами – цілковите задоволення. До речі, я їм постійно це кажу. Вони заслуговують на такі слова.

Дивіться ситком «Будиночок на щастя» сьогодні з 18:00 на Новому каналі