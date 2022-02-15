Машина в подарок: Галина Безрук – о сюрпризе на День Валентина

Актриса ситкома «Будиночок на щастя» рассказала, как любит праздновать День влюбленных

Вчера в воздухе витала любовь. Уверены, что вы тоже обменялись с любимым человеком приятными подарками и провели романтический вечер. Актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Галина Безрук рассказала, какие сюрпризы получала в этот день.

– Конечно, как и всем девочкам, мне дарили много валентинок, цветов и украшений, – говорит актриса. – А однажды в канун Дня всех влюбленных парень купил машину. Вот такой небанальный сюрприз. Обещал мне ее оставить, но когда мы разошлись, забрал себе. История произошла задолго до встречи с моим любимым Артемом.

Идеальный вариант празднования Дня святого Валентина для Галины – свидание с мужем.

– Все родители меня поймут, – рассказывает актриса. – В паре с детьми очень ценится время, проведенное с любимым наедине. Ведь ежедневная рутина часто стирает всю романтику отношений. А так хочется оставить ребенка с дедушками и бабушками и отправиться на свидание только вдвоем.

Актриса сравнивает семейную жизнь с катанием на колесе обозрения.

– Моментами весело и прикольно, моментами перехватывает дух и хочется закрыть глаза от страха, – признается Галя. – А иногда даже тошнит и возникает желание «сойти с аттракциона». Но самое главное – помнить, что ты можешь всегда вернуться к началу! А в начале была большая любовь!

Включайте ситком «Будиночок на щастя» с понедельника по четверг с 18:00 на Новом канале. Следите за новыми приключениями Васи и Любы в Киеве. И за страстями в любовном треугольнике Макс-Маша-Артур.