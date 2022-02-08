Будиночок на щастя став лідером слоту

Ситком з успіхом повернувся в ефір Нового каналу. І з великою часткою у слоті залишив позаду всіх конкурентів

Вчора Новий канал показав прем’єру третього сезону ситкому «Будиночок на щастя». Улюблені герої Любаня (Віталіна Біблів), Вася (Назар Задніпровський), Макс (Костя Войтенко), Маша (Галина Безрук) приголомшили глядачівпереїздом до Києва. І змусили неабияк понервувати через появу в Маші нового коханого, а в Макса – вітчима-однолітка. А Вася вже встиг потрапити в халепу, як то кажуть, на свою голову. Словом, закрутилося життя четвірки у столиці по-новому.

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Пригоди, непередбачувані ситуації з усіма приколами вже полюбилися глядачам. Так, прем’єра третього сезону ситкому стала лідером слоту за показниками телеперегляду. «Будиночок на щастя» здобув лідерство у своєму слоті (з 18:00 до 20:00) за аудиторією 18-54 з часткою 8,89, залишивши позаду всіх конкурентів.

– Ці цифри – дуже важливий зворотній зв’язок для всієї команди, – каже режисер ситкому Сергій Атрощенко. – Радіємо, що глядачі Нового каналу з нетерпінням чекали на прем’єру третього сезону «Будиночка на щастя». Ми відчули їхню любов!

Вмикайте сьогодні продовження третього сезону ситкому «Будиночок на щастя» з 18:00 на Новому каналі