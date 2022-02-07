Герої «Будиночка на щастя» переїхали до Києва

Невеличкий спойлер прем’єри третього сезону ситкому. Улюблені герої тепер живутьу столиці, де на них очікує багато пригод та непередбачуваних ситуацій

Сьогодні глядачі Нового каналу побачать прем’єру третього сезону ситкому «Будиночок на щастя». Улюбленим героям Васі (Назар Задніпровський), Любані (Віталіна Біблів), Максу (Костя Войтенко), Маші (Галина Безрук) знову доведеться вирішувати нові конфлікти. Але обов’язково з гумором та на позитиві. До речі, вже в першій серії Маша та Максим залишать Сеньківку та переїдуть до Києва, де на них очікує ще більше пригод.

– Ми довго обирали квартири для зйомок, – пояснює режисер та автор ситкому Сергій Атрощенко. – Хотіли, щоб у Маші було світле й просторе помешкання, а житло Макса – компактне та з виходом на терасу. Знайшли таке і навіть кілька сцен відзняли на цій терасі. В перших серіях ви побачите, як на ній Вася займатиметься йогою (усміхається). Зйомки помешкання Макса проходили не в столиці, а в передмісті Києва, в селі Крюківщина. А для Маші (Галина Безрук) квартиру орендували в одному з районів Києва, на правому березі.

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До речі, з переїздом до Києва не забаряться й Вася з Любою. Подружжя швидко збере необхідні речі та оселиться у квартирі Макса. А все для того, щоб допомогти хлопцю помиритися з Машею. Чи вдасться їм втілити задуманий план, глядачі дізнаються в ефірі Нового каналу. А от у що вляпається Вася, розповів актор Назар Задніпровський:

– Мій герой з села, тому зовсім не може адаптуватися до життя у великому місті, – каже актор. – Він постійно потраплятиме у складні ситуації. Весь час шукатиме, де заробити грошей. Для цього влаштовуватиметься на дуже сумнівні роботи. Словом, Василь змусить глядача трішки понервувати та похвилюватися за нього.

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