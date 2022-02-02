Галина Безрук – про перші зароблені гроші

Акторка ситкому «Будиночок на щастя» розповіла, на що витратила 10 гривень

Відчуття від перших зароблених грошей дуже особливі. Тим більше їх важко забути, якщо були витрачені на омріяну річ. Акторка ситкому «Будиночок на щастя», який Новий канал покаже з 7 лютого, Галина Безрук розповіла, як в 11 років купила одяг за власні кошти.

– Пам’ятаю, як разом зі своїм танцювальним колективом виступала в літньому парку, – каже акторка. – Тоді й заробила свої перші гроші – десять гривень. І вже точно знала, на що їх витрачу.

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Раніше Галя пригледіла собі крутий топ. Кілька разів просила маму, аби та його придбала, але отримувала відмову.

– Розуміючи, що тепер у мене є власні кошти, пішла купляти цей топ, – розповідає Галя. – Маму лише попросила докласти дві гривні (усміхається). До речі, тоді вона мені сказала, що за власні гроші я можу купляти те, що мені хочеться.

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Про що ситком «Будиночок на щастя»:

Нагадаємо, в кінці другого сезону Маша (її грає Галина Безрук) дізналася, що Макс (роль виконує Костя Войтенко) колись був заручений з Даною, яка мало не відібрала його страусячу ферму. Через це парочка розсварилася та роз’їхалася. Макс залишився жити в селі, а Маша повернулася до Києва влаштовувати своє життя. У третьому сезоні Вася (актор – Назар Задніпровський) та Люба (грає Віталіна Біблів) будуть регулярно приїздити до столиці, щоб помирити своїх сусідів. Та чи вдасться Маші та Максу відновити стосунки, дізнаєтеся вже в ефірі Нового каналу.

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Дивіться прем’єру третього сезону ситкому «Будиночок на щастя» з 7 лютого на Новому каналі