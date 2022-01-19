Як побороти страх публічних виступів: поради від Кості Войтенка

Актор ситкому «Будиночок на щастя» (дивіться з 7 лютого на Новому каналі) розказав, як навчитися упевнено триматися перед аудиторією

Публічні виступи даються багатьом людям непросто. Адже зазвичай їм необхідно вийти з зони комфорту й побороти свій страх. Хоча страх – це природній сигнал, що ви серйозно ставитеся до того, що робите. І намагатися його повністю придушити точно не варто. А от навчитись опановувати – можна. Актор ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костя Войтенко дав кілька порад, як впевнено виступати на публіці.

– Хвилювання перед виступом притаманне всім, – каже актор. – Головне – не доводити його до стану паніки. І пам’ятайте, що будь-які спроби повністю витиснути переживання лише примножують їх.

«Так» практиці

– Що більше ви будете практикуватися, то краще вам вдаватимуться виступи, – розповідає Костя. – Якщо практика не приведе до досконалості, вона точно забезпечить вам відчуття «у своїй тарілці».

Подивіться на себе з боку

– Поставте перед собою камеру та запишіть відео, – рекомендує актор. – Тема тут зовсім не важлива. Вам необхідно звикнути до об’єктива та спокійніше перед ним почуватися. Уявіть, що камера – це глядач. Спробуйте зафіксувати свою промову від початку до кінця. Потім проаналізуйте.

Запишіть сторіс

– Так ви знатимете, що вас бачить певна кількість людей, – каже Костя. – І потроху будете звикати до реальної аудиторії. Переглядаючи сторіс, не ставтеся до себе занадто критично. Пам’ятайте, що виступати непросто навіть досвідченим професіоналам!

Дивіться прем’єру ситкому «Будиночок на щастя» 7 лютого на Новому каналі