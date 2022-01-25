Будиночок на щастя 3 сезон – дата виходу

Український комедійний проект повертається на екрани

Можеш казати що завгодно, але ми точно знаємо, що ти потайки сумуєш за селом. І, може, не за тим реальним, але точно за новоканальським екранним селом Сеньківка у ситкомі «Будиночок на щастя». Раді повідомити, що після тривалої паузи твій улюблений комедійний серіал знову з’явиться на екранах з новими серіями.

Коли ж вийде 3 сезон серіалу «Будиночок на щастя»? Читайте, зберігайте і ставте нагадування, бо таке пропустити просто не можна. «Будиночок на щастя» 3 сезон – прем’єра вже 7 лютого з 18:00 на Новому каналі.

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Нагадаємо, у 2 сезоні «Будиночок на щастя» Маша дізналася, що Макс колись був заручений з Даною, яка мало не відібрала його страусячу ферму. Через це наша парочка розсварилася та роз’їхалася. Макс залишився жити в селі, а Маша повернулася до Києва налаштовувати своє міське життя. У 3 сезоні ситкому Вася та Люба будуть регулярно приїздити до української столиці, щоб помирити своїх сусідів. Чи вдасться Маші та Максу відновити стосунки, і які пригоди чекають Любу та Василя в Києві? Про все це дізнаєтеся у 3 сезоні «Будиночок на щастя».