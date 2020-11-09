Новий каналБудиночок на щастяНовиниЗірка «Будиночку на щастя» святкує ювілей!

Зірка «Будиночку на щастя» святкує ювілей!

Актор Назар Задніпровський розказав, де проведе свій день народження, та який подарунок очікує від дружини

Сьогодні святкує 45-річчя народний артист України, улюбленець глядачів Нового каналу за роль Васі в «Будиночку на щастя» Назар Задніпровський. Актор зізнається, що цей день народження він проведе не на знімальному майданчику, а в колі сім’ї.

– Уже кілька років поспіль прошу своїх керівників, щоб 9 листопада звільняли мене від зйомок та вистав, – розповідає Назар. – Бо коли щойно прийшов працювати в театр, то свій особливий день завжди проводив на сцені. А вже після вистави обов’язково святкував із колективом.

Як успішно пройти кастинги: Поради від актора Кості Войтенка

Костя Войтенко поділився секретами сімейного щастя

За словами актора, цього тижня він планує провести гучне святкування з колегами з серіалу «Будиночок на щастя».

– Зараз зйомки проходять у селі Сеньківка, – каже артист. – Після зміни посмажу шашличок і пригощу всіх самогоночкою (усміхається).

Щодо подарунків, то Назар від дружини очікує нове горнятко та чай.

– Я страшенний любитель чаю, – каже актор. – Завжди маю вдома кілька сортів. А ще колекціоную великі горнятка для чаю. Тому це для мене найкращий подарунок.

Новий канал вітає Назара з днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів та натхнення!

Прем’єра 3 сезону ситкому «Будиночок на щастя» відбудеться у 2021 році.

будиночок на щастя новости