Зірка «Будиночку на щастя» святкує ювілей!

Актор Назар Задніпровський розказав, де проведе свій день народження, та який подарунок очікує від дружини

Сьогодні святкує 45-річчя народний артист України, улюбленець глядачів Нового каналу за роль Васі в «Будиночку на щастя» Назар Задніпровський. Актор зізнається, що цей день народження він проведе не на знімальному майданчику, а в колі сім’ї.

– Уже кілька років поспіль прошу своїх керівників, щоб 9 листопада звільняли мене від зйомок та вистав, – розповідає Назар. – Бо коли щойно прийшов працювати в театр, то свій особливий день завжди проводив на сцені. А вже після вистави обов’язково святкував із колективом.

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За словами актора, цього тижня він планує провести гучне святкування з колегами з серіалу «Будиночок на щастя».

– Зараз зйомки проходять у селі Сеньківка, – каже артист. – Після зміни посмажу шашличок і пригощу всіх самогоночкою (усміхається).

Щодо подарунків, то Назар від дружини очікує нове горнятко та чай.

– Я страшенний любитель чаю, – каже актор. – Завжди маю вдома кілька сортів. А ще колекціоную великі горнятка для чаю. Тому це для мене найкращий подарунок.

Новий канал вітає Назара з днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів та натхнення!

Прем’єра 3 сезону ситкому «Будиночок на щастя» відбудеться у 2021 році.