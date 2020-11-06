Як успішно пройти кастинги: Поради від актора Кості Войтенка

Зірка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) дав поради починаючим акторам

Мрієте про головні ролі, червону доріжку та Оскар? Досить лише уявляти. Варто діяти. Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костя Войтенко поділився своїм досвідом проходження кастингів та дав поради починаючим акторам.

– Зізнаюся, я люблю кастинги, – каже Костя. – Це дуже класний тренажер для актора. І чим більше їх у вашому житті, тим краще. Мені не важко їх проходити, і я ніколи не засмучуюсь, якщо не затверджують на роль. Завжди розумію, що, мабуть, інший актор підходить більше.

Костя Войтенко поділився секретами сімейного щастя

За плечима Кості чимало головних ролей у фільмах та театральних виставах. Актор каже, що для успішного затвердження на роль треба приходити на кастинг готовим.

– Добре вивчіть свій текст, – рекомендує хлопець. – Запишіть його кілька раз на камеру телефона. Потім перегляньте відео. Оцініть себе зі сторони. Впевнений, що побачите якісь нюанси. От їх і відкоригуйте до кастингу. А під час самих проб будьте відкритими до режисера. Слухайте його та виконуйте усі поради.

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А ще Костя згадав та розказав, як у студентські роки він не пройшов кастинг через монету.

– Тоді я навчався на другому курсі театрального факультету, – каже актор. – І вирішив спробувати свої сили на роль у військовому фільмі. На кастинг прийшов й мій одногрупник. Після проб до нас вийшов режисер і сказав, що він не знає, кого вибрати на цю роль. За його словами, ми двоє справилися із поставленими завданнями. Тоді він вирішив кинути монетку (усміхається). І вона випала не на мою користь. Ось це єдиний випадок у житті, коли я дуже хотів отримати роль. На жаль, не склалося.

Прем’єру ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) глядачі побачать у 2021 році.