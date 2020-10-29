Костя Войтенко поділився секретами сімейного щастя

Актор розказав, які знання необхідні для створення міцної сім’ї

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костя Войтенко вже п’ять років перебуває у щасливому шлюбі. Але навіть в ідеальних стосунках бувають непорозуміння. Як зробити перший крок після сварки?

– Треба згадати, що ти кохаєш свою половинку, – каже Костя. – Повірте, тоді буде байдуже до якихось негараздів та непорозумінь. Потім скажіть коханим: «Я тебе люблю». Власне, це і стане першим кроком до примирення.

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Любов – це практика прийняття, присутності та прощення. Тому Костя рекомендує вивчати психологію стосунків та постійно працювати над ними.

– Без знань ми наче сліпі кошенята, – пояснює актор. – Будемо впадати в депресії після сварок. Треба завжди розбирати ситуації та обговорювати їх. Адже всьому є пояснення. Головне – розібратися. Якщо пара не може самостійно вирішити проблему, нехай звертаються до сімейного психолога. Щоб спеціаліст спрямував їх у правильне русло.

Міцні, засновані на довірі стосунки – це реально, але над ними потрібно працювати!

У новому сезоні серіалу «Будиночок на щастя» ви побачите, як важливо довіряти та підтримувати одне одного. Прем’єра ситкому – у 2021 році на Новому каналі.