«Ці жінки дуже тяжко працюють, тому в них величезне почуття гумору»: Віталіна Біблів – з Міжнародним днем сільських жінок
Сьогодні, 15 жовтня, святкують Міжнародний день сільських жінок. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, він визнає «найважливішу роль сільських жінок, зокрема тих, які належать до корінних народів, і їхній внесок у розвиток сільського господарства та сільських районів, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах».
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Для України сільська жінка – це вже звична важлива частина життя країни. Виявляється, вони складають аж чверть усього населення планети. Новий канал теж може похвалитися своєю сільською жінкою – Любанею з серіалу «Будиночок на щастя». Її вже кілька років успішно грає акторка Віталіна Біблів.
– Так чудово, що це День сільської жінки. В мене збірний образ жінок, яких я бачила в селі. Вони дуже тяжко працюють, тому в них величезне почуття гумору. Інакше просто б загнулися. Насправді, я дуже захоплююся цими жінками, які прокидаються о четвертій ранку, доять корів, готують сніданок, відправляють дітей, ще й встигають за собою доглядати. Я побажала б їм все ж трішки менше роботи, щоб не тягали на собі плуги та не зупиняли коня на ходу. Нехай пам’ятають, що вони в себе одні, найкращі! Лише з почуттям гумору можна протриматися в таких складних умовах праці. Бо сільська жінка працює фізично більше, ніж міська. А взагалі День жінки в нас щодня! І неважливо звідки вона – з району чи з міста, – привітала зі святом Віталіна Біблів.
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