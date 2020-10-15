Сьогодні, 15 жовтня, святкують Міжнародний день сільських жінок. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, він визнає «найважливішу роль сільських жінок, зокрема тих, які належать до корінних народів, і їхній внесок у розвиток сільського господарства та сільських районів, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах».

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Для України сільська жінка – це вже звична важлива частина життя країни. Виявляється, вони складають аж чверть усього населення планети. Новий канал теж може похвалитися своєю сільською жінкою – Любанею з серіалу «Будиночок на щастя». Її вже кілька років успішно грає акторка Віталіна Біблів.

– Так чудово, що це День сільської жінки. В мене збірний образ жінок, яких я бачила в селі. Вони дуже тяжко працюють, тому в них величезне почуття гумору. Інакше просто б загнулися. Насправді, я дуже захоплююся цими жінками, які прокидаються о четвертій ранку, доять корів, готують сніданок, відправляють дітей, ще й встигають за собою доглядати. Я побажала б їм все ж трішки менше роботи, щоб не тягали на собі плуги та не зупиняли коня на ходу. Нехай пам’ятають, що вони в себе одні, найкращі! Лише з почуттям гумору можна протриматися в таких складних умовах праці. Бо сільська жінка працює фізично більше, ніж міська. А взагалі День жінки в нас щодня! І неважливо звідки вона – з району чи з міста, – привітала зі святом Віталіна Біблів.

Не пропусти прем’єру третього сезону серіалу «Будиночок на щастя» вже у 2021 році на Новому каналі!