Галина Безрук: «Кастинги мене руйнують»

Відома акторка зізналася, що ненавидить кастинги

Зйомки ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) у самому розпалі. За словами режисера-постановника і продюсера Сергія Атрощенка, третій сезон серіалу – про конфлікти та розставання. Склад головних акторів не змінився. Глядачі побачать улюблених Назара Задніпровського (Василь) та Віталіну Біблів (Люба), Костю Войтенка (Максим) та Галину Безрук (Маша).

Під час зйомок Галина Безрук, яка окрім «Будиночка на щастя» зіграла ролі в комедіях «Останній москаль», «Слуга народу», «Великі Вуйки» зізналася, що дуже не любить проходити кастинги.

– Більш, ніж проби, я ненавиджу самопроби, а ще більше – кастинги, – розповідає акторка. – З натовпами людей, які співають та бубонять одне в одного на голові. А ще з обговорювано-осудними поглядами та бурхливими привітаннями колишніх колег із попередніх проектів. Які знову зустрілися, щоб боротися за роль та місце під сонцем.

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Галина каже, що іноді їй взагалі здається, що її професіоналізм – на рівні шкільної самодіяльності.

– Часто не залишає відчуття, що ти нікчема, а всі інші просто гуру, – розповідає акторка. – І взагалі невідомо, що ти тут робиш. Чесно, кастинги мене руйнують! Попри те, що я давно в професії і з дитинства беру участь у конкурсах. От ніяк не можу звикнути до цього стресу. На жаль, не можу навчитися ставитися до цього просто!

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