Сімейні драми у «Будиночку на щастя»: як повернути дружину в сім’ю?

Розповідаємо, що відбувається на знімальному майданчику третього сезону серіалу Нового каналу

Зйомки третього сезону серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) у розпалі. І у 2021 році глядачі побачать на екранах палкі пристрасті. Герої потрапляють у нові локації, їм доводиться вирішувати конфлікти та непередбачувані ситуації. Напруження у стосунках зростає. Актори зізнаються, що їм цікаво звикати до нових обставин.

– Перед зйомками передивлявся попередні сезони, – розповідає актор Костя Войтенко (в серіалі – Максим). – Хотів пригадати манеру поведінки свого персонажа. А от коли почав читати сценарій, у голові з’являлися картинки, як усе має виглядати. Радію, що в нас чудовий режисер, який дозволяє імпровізувати. Так часто народжуються цікаві моменти.

Вир пристрастей та нова локація: Новий канал розпочав зйомки третього сезону «Будиночка на щастя»

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До речі, сюжет серіалу перегукуватиметься з реаліями сімей під час карантину.

– Мій герой буде добиватися повернення дружини в сім’ю, – каже Костя. – Знаєте, тема стосунків зараз актуальна як ніколи. Впевнений, що за час карантину не одна пара сварилася та мирилася. Ми покажемо, що стосунки треба цінувати та берегти.

Актори зізнаються: відчувають, що ролі написані під них.

– Автор знає усі мої здібності, – розповідає актор Назар Задніпровський (у кадрі – Василь). – Він уже прописує роль під мої вміння. Тому мені легко грати. Звісно, важливу роль відіграє ще й мій багаторічний досвід.

Що ж, акторська сім’я серіалу разом, зйомки тривають. Нам залишається дочекатися прем’єри третього сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі.