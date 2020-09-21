Телевізійна прем’єра серіалу запланована на 2021 рік

Днями стартували зйомки ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал). У третьому сезоні глядачі побачать своїх улюблених героїв, яким доведеться вирішувати конфлікти та виходити з непередбачуваних ситуацій. Між парами Василя (Назар Задніпровський) та Люби (Віталіна Біблів), Максима (Костя Войтенко) та Маші (Галина Безрук) будуть вирувати справжні пристрасті. За словами режисера-постановника і продюсера Сергія Атрощенка, цей сезон – про суцільні конфлікти та розставання.

– Другий сезон завершився не happy end’ом, а драматичним фіналом, – розповідає режисер. – Ми зробили це навмисно – хотіли змінити градус гумору. За попередні сезони обшуткували вже й село Сеньківка, і містян, які там живуть і започатковують бізнес. Тепер настав час для сварок та розлучень (усміхається).

Перший день зйомок пройшов у київській квартирі Макса. Для кадру орендували просторе помешкання, щоправда, за межами столиці.

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– На знімальному майданчику – кіпіш, – з усмішкою каже актор Костя Войтенко. – Таке часто відбувається у перші дні, поки всі налаштуються та увійдуть у знімальний процес.

Костя зізнається, що попри усю цю метушливу атмосферу, радіє, що проект «Будиночок на щастя» повернувся у його життя.

– Дуже чекав початку зйомок, – каже актор. – Цього сезону мій персонаж буде потрапляти в нові обставини. Знаєте, його історія перегукуватиметься з реаліями сімей під час карантину. Тому теми, що ми піднімаємо, будуть близькі глядачу.

Радіє поверненню на знімальний майданчик і актор Назар Задніпровський. Каже, що найбільше скучив за колегами.

– Дуже хочу, щоб після карантину наш глядач усміхався, – розповідає Назар. – Сподіваюся, що зйомки минуть успішно, і «Будиночок на щастя» незабаром з’явиться на Новому каналі!

Що ж, стартова тарілка розбита, зйомки тривають. А ми чекаємо на третій сезон «Будиночка на щастя» в ефірі Нового каналу в 2021 році!