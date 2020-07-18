Веганські оладки з тофу та шпинатом. Рецепт від Анни Кошмал

Більше чотирьох років тому актриса ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Анна Кошмал перейшла на веганське харчування. Виконавиця ролі стервозної кар’єристки Дани у другому сезоні серіалу не їсть ані м’яса, ані жодних інших продуктів тваринного походження. Та це не заважає Анні не лише чудово виглядати, а й добре почуватися. Актриса часто експериментує з рецептами і тішить своїх рідних смачними веганськими стравами. Ось, до прикладу, одна з них – оладки з тофу та шпинатом.

Як приготувати веганські оладки з тофу та шпинатом: рецепт

Складові:

Тофу – 2 пачки

Шпинат – 1 пучок

Морква – 1 шт.

Борошно тапіоки – 4 ст. ложки

Спеції (сіль, перець, італійські трави) – за смаком

Соєвий соус – 2 ст. ложки на 200 мл води

Олія для смаження (кокосова, до прикладу)

Готуємо покроково:

Очищуємо, промиваємо і відварюємо моркву. Вона має бути м’якою.

Відварюємо шпинат у воді з соєвим соусом.

Коли морква зі шпинатом приготуються, змішуємо їх із тофу та розминаємо все виделкою.

Додаємо борошно тапіоки та спеції. Замість першого можна використати пшеничне. Але в такому випадку самостійно регулюємо кількість борошна.

Усе перемішуємо та формуємо оладки. Смажимо під закритою кришкою на кокосовій олії.

Подаємо наші оладки до столу.

Смачного! Та будьте здорові!

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