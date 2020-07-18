Веганські оладки з тофу та шпинатом. Рецепт від Анни Кошмал
Більше чотирьох років тому актриса ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Анна Кошмал перейшла на веганське харчування. Виконавиця ролі стервозної кар’єристки Дани у другому сезоні серіалу не їсть ані м’яса, ані жодних інших продуктів тваринного походження. Та це не заважає Анні не лише чудово виглядати, а й добре почуватися. Актриса часто експериментує з рецептами і тішить своїх рідних смачними веганськими стравами. Ось, до прикладу, одна з них – оладки з тофу та шпинатом.
Як приготувати веганські оладки з тофу та шпинатом: рецепт
Складові:
Тофу – 2 пачки
Шпинат – 1 пучок
Морква – 1 шт.
Борошно тапіоки – 4 ст. ложки
Спеції (сіль, перець, італійські трави) – за смаком
Соєвий соус – 2 ст. ложки на 200 мл води
Олія для смаження (кокосова, до прикладу)
Готуємо покроково:
Очищуємо, промиваємо і відварюємо моркву. Вона має бути м’якою.
Відварюємо шпинат у воді з соєвим соусом.
Коли морква зі шпинатом приготуються, змішуємо їх із тофу та розминаємо все виделкою.
Додаємо борошно тапіоки та спеції. Замість першого можна використати пшеничне. Але в такому випадку самостійно регулюємо кількість борошна.
Усе перемішуємо та формуємо оладки. Смажимо під закритою кришкою на кокосовій олії.