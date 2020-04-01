Віталіна Біблів показала, як виглядала 20 років тому (ФОТО)

Архівним фото зірка серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі поділилася у своєму Instagram

У зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні, як і в більшості країн світу, оголошено карантин. Медики рекомендують мінімізувати контакти з оточуючими та не виходити з дому без нагальної потреби. 39-річна Віталіна Біблів, виконавиця ролі Любані в серіалі «Будиночок на щастя» – соціально відповідальна громадянка, тому дотримується рекомендацій МОЗ щодо самоізоляції.

У своєму Instagram акторка активно ділиться світлинами з життя та показує, як розважається на карантині. До публікацій вона підходить із властивим їй гумором. Днями Віталіна опублікувала домашнє фото, підписавши: «Граємо з котом у гру «Хто я». Кіт веде 6:0😂😂😂».

Але на Instagram-сторінці Любані з «Будиночка на щастя» можна знайти на лише гумористичні пости. Наприклад, нещодавно акторка поділилася архівним фото 20-річної давності. Схоже, світлина була зроблена під час вечірки або зустрічі з друзями. «Коли тобі 22 і все життя ще попереду», – прокоментувала пост Віталіна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Bibliv (@vitalinabibliv) 25 Мар 2020 в 11:00 PDT

Шанувальники Віталіни Біблів залишилися у захваті від її публікації. Вони підмітили, що акторка зовсім не змінилася за 20 років, і засипали її акаунт компліментами: «Огонь», «Вау! Яка красунечка. Василя пришлось би відкачувать знов», «Чистая, исключительная, неземная КРАСОТА», «Глаза горят так же))», «То ти ж не змінилася! Крутяк)) Гарнюня така».

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