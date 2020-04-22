Актор «Будиночка на щастя» Назар Задніпровський дізнався про народження сина на сцені

Приємними спогадами виконавець головної ролі у ситкомі Нового каналу поділився під час «Іспиту на відвертість з Машею Єфросініною»

Вперше народний артист України Назар Задніпровський став батьком 12 років тому. А дізнався він про це на сцені, під час вистави.

– Іру, дружину, забрали у пологовий ще зранку, – пригадує виконавець ролі Василя у ситкомі «Будиночок на щастя». – А в мене того дня у театрі була вистава «Кайдашева сім’я». І ось за десять хвилин до антракту – десь о 19:50 вечора – я, перебуваючи на сцені, чую з-за лаштунків голос свого батька.

Повідомити приємну новину вирішив новоявлений дідусь. Народний артист України Лесь Задніпровський не захотів чекати перерви, і про народження внука прошепотів з-за сцени.

– Чую: «Назаре Олександровичу, Назаре Олександровичу, я вас вітаю, ви батько», – з усмішкою пригадує Задніпровський. – Не знаю, як тоді зібрався й відіграв сцену. Але вже в кінці не втримався і після фінальних слів «Печіть весільний коровай» закричав ім’я своєї дружини: «Іра-а-а-а-а». І лише після цього завіса закрилася.

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Для родини Задніпровських цей день був одним із найщасливіших. І якщо молодий батько поїхав у пологовий на знайомство з новонародженим сином, то новоявлений дідусь продовжив святкувати появу внука.

– Батько вже у театр прийшов «хороший», – сміється виконавець головної ролі у ситкомі Нового каналу. – А вночі, коли повернувся, то пальто було залите віскі, а рукави – в ікрі. Ніби вони її з отого щастя просто руками їли.

Повне відео інтерв’ю з Назаром Задніпровським можна переглянути на YouTube-каналі Маші Єфросініної.