Костя Войтенко потрапив у поліцію за крадіжку!

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі розповів про найганебніший момент у своєму житті, який трапився, коли Войтенко навчався в технікумі

Про свої пригоди в юності Костя Войтенко ніколи не розповідав. Виявилося, що, навчаючись в технікумі, він активно займався акторською діяльністю на сцені навчального закладу, а також грав у КВК.

Найбільш ганебний випадок у житті стався з актором, коли йому було 18 років. Усі подробиці Войтенко розповів під час «Іспиту на відвертість з Машею Єфросініною» на YouTube-каналі ведучої.

– Наша дніпропетровська команда КВК поїхала в іншу країну на фестиваль, – згадує актор серіалу «Будиночок на щастя» на Новому каналі. – В один із днів ми добряче випили. Коли на вулиці ловили таксі, я помітив біля себе дорожній знак. Він висів на рівні моїх очей, що мене здивувало, адже зазвичай вони прикріплені високо на стовпах. А цей був прикручений на два дроти. Ну і я крутнув їх. Знак впав. Я його взяв, вирішив показати своїм друзям. І тут зрозумів, що на мене ззаду яскраво світять фари авто. Це була поліція. Всю ніч просидів у відділку. На ранок приїхав якийсь дядечко і сказав, мовляв, якщо виявиться, що вартість знаку більша за 1100 місцевих грошей, то це кримінальна відповідальність, якщо менше – адміністративна. Знак коштував 1060! Я тоді зітхнув із полегшенням.

Костя зізнався, що йому досі дуже соромно за те, що сталося. І навіть мама актора про цю історію дізналася лише пару років тому.

До речі, цього року ви знову зможете побачити Костю Войтенка на Новому каналі! Зйомки третього сезону «Будиночка на щастя» стартують у кінці квітня-на початку травня 2020-го.

Фото – @kostiantynvoitenko

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