Костя Войтенко розкрив секрет сексуальної енергії

Зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» може причарувати тисячу дівчат самим лише поглядом. І він охоче поділився секретом, як йому це вдається

Костянтин Войтенко став гостем YouTube-проекту «Экзамен на откровенность с Машей Ефросининой». Під час інтерв’ю Костя розповів, як розкрити свою сексуальну енергію.

– Це не секрет, не таємниця, а особлива техніка акторської майстерності, – пояснює актор серіалу Нового каналу. – Вона описана і у Костянтина Станіславського, і у Михайла Чехова. Акторською грою я називаю управління енергією – агресивною, сексуальною, позитивною. До нас приїжджав з Англії режисер, який і навчав нас цієї особливої техніки. Але не обов’язково бути актором, щоб використовувати цю «фішку». Наприклад, під час сварки можна уявити, що в нас на лобі виростає «ріг», таке собі «третє око», через яке й виходить агресія. Це один з енергетичних центрів.

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Ще один центр, за словами Кості, в нас знаходиться нижче пупка – це пагорб Венери.

– Саме з цієї точки, коли несвідомо з кимось фліртуєш, йде потік сексуальної енергії, – уточнив Войтенко. – І коли вимовляєш слова, ти ніби пропускаєш їх через цю точку.

До речі, цього року ви знову зможете побачити Костю Войтенка на Новому каналі! Зйомки третього сезону «Будиночка на щастя» стартують наприкінці квітня-на початку травня 2020-го.